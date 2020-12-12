Обвиняемый по делу Голунова собирается отказаться от защиты

https://static.news.ru/photo/efe68bda-3df2-11eb-845f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ляховец Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бывший начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил на судебном заседании, что намерен отказаться от услуг адвокатов. Он обвиняется в соучастии в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.

Я собираюсь совсем отказаться от защиты, — заявил он в ходе сегодняшнего судебного заседания.

Защитник Ляховца Алексей Коврижкин был лишён статуса адвоката 29 октября 2020 года. Судья Сергей Груздев потребовал от него документального подтверждения. В связи с этим заседание было отложено на 17 декабря.

Сегодня в Мосгорсуде планировалось начать рассмотрение дела Голунова.

Игорю Ляховцу, Денису Коновалову, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву вменяют три статьи: «Превышение должностных полномочий», «Хранение наркотиков», а также «Фальсификация уголовного дела» (п. п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК). Дело против Ивана Голунова объединено с делами против бывших силовиков, которые были возбуждены 18 декабря 2019 и 27 января 2020 года. Изначально все пятеро имели статус свидетелей. Коновалов — единственный из подсудимых, кто признал вину: в феврале 2020 года он был отпущен под домашний арест. Все остальные вину отрицают и содержатся в СИЗО.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.