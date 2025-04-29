Фанатку обесчестили на концерте. Рэпер Boulevard Depo молчит об инциденте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ведется уголовное разбирательство по факту изнасилования несовершеннолетней на концерте рэпера Boulevard Depo. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом инциденте.

«16+» никого не остановило

Концерт 33-летнего рэпера Артема Кулика, известного по псевдониму Boulevard Depo, проходил в Санкт-Петербурге в воскресенье, 27 апреля, в клубе «А2» на проспекте Медиков.

Именно там, по предварительным данным, над девятиклассницей надругались двое молодых людей. Судя по маркировке афиш, доступ на клубную площадку был открыт только для зрителей старше 16 лет. Но, по данным СМИ, пострадавшей девочке было 15 лет.

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Парень из Мордовии

По данным АН «Оперативное прикрытие», девушка познакомилась на концерте с 16-летним подростком из Мордовии. В его же компании было еще несколько молодых людей.

Девушка в ходе общения с новыми знакомыми по их предложению употребила неизвестную жидкость. После ей стало плохо. Двое неизвестных из новой компании, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, завели ее в мужской туалет, где совершили с ней половой акт.

«Девушке стало плохо, и двое неизвестных из данной компании, воспользовавшись ее беспомощным состоянием (находилась без сознания), завели ее в мужской туалет», — сказал журналистам собеседник в правоохранительных органах.

«Изобилие охраны»

Правоохранители устанавливают местонахождение знакомого жертвы и просматривают записи с камер видеонаблюдения в клубе. Администрация концертной площадки и сам рэпер никак не комментировали произошедшее. Но некоторые фанаты в Telegram-канале исполнителя уже выступают в его защиту.

«И это гoвно подхватили без разбирательства „недоСМИ“. В туалете, где было три кабинки всего и народу постоянно до хрена, охраны в изобилии и контингента безобидных детей, что танцевать стесняются, умудрились изнасиловать в течение двух часов концерта? Абсурдная новость, чисто по репутации лупить. В самых забытых местах технорейва с кучей разнообразия веществ такого не встречается. Надеюсь, девочка поменяет показания на более правдивые до слива инфы о ней», — пишет пользователь Никита.

Фото: Социальные сети Boulevard Depo

Кто такой Boulevard Depo?

Сам рэпер Артем Кулик родом из Уфы, начал карьеру в нулевых и считает себя рэпером нового поколения. Последнее он объясняет тем, что не пытается вкладывать смысл в треки.

«Все дело в противопоставлении предыдущей традиции. Новая школа захотела абстрагироваться от старой и всех этих открытых ребят со слезливыми текстами, которые вроде бы кайфуют от жизни, но у них постоянно что-то не так, и они пытаются рассказать тебе, как в натуре жестко жить. Но нам это не надо, нас это не особо запаривает. Мы своим примером показываем, что можно быть такими, какие мы есть, и все равно получать удовольствие от жизни, зарабатывать деньги, иметь женщин», — говорил Кулик в интервью журналу «Собака»

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