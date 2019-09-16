https://static.news.ru/photo/d5a11e64-d83d-11e9-b984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Минимум пятеро погибли и один человек получил ранения в результате вооружённого налёта на бар в мексиканском штате Табаско.

Неустановленные лица зашли в бар с оружием, открыли стрельбу по посетителям и скрылись с места преступления. Начато расследование, выясняется, какая из банд организовала нападение, пишет Milenio .

Как писал News.ru ранее, количество погибших в результате нападения на бар в городе Коацакоалькос на юге Мексики выросло до 30 человек. Новой жертвой инцидента стал 19-летний сотрудник заведения, который в ходе атаки получил ожоги третьей степени.