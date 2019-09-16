Минимум пятеро погибли и один человек получил ранения в результате вооружённого налёта на бар в мексиканском штате Табаско.
Неустановленные лица зашли в бар с оружием, открыли стрельбу по посетителям и скрылись с места преступления. Начато расследование, выясняется, какая из банд организовала нападение, пишет
Как писал News.ru ранее, количество погибших в результате нападения на бар в городе Коацакоалькос на юге Мексики выросло до 30 человек. Новой жертвой инцидента стал 19-летний сотрудник заведения, который в ходе атаки получил ожоги третьей степени.