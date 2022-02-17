18+

Рубрики

Медиа

Архив

Криминал

Названы регионы с наибольшим числом подростков-преступников

Сибирь стала лидером РФ по числу подростков-преступников
11:41, 17 февраля 2022
Названы регионы с наибольшим числом подростков-преступников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Сибирском федеральном округе в 2021 году зафиксировали 5563 несовершеннолетних преступника и соучастника, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Генпрокуратуру России. Больше всего их было в Кузбассе — 1122 человека, что является третьим показателем по стране в отдельности.

Иркутская и Новосибирская области, Красноярский и Алтайский края вошли в топ-10 регионов по критерию подростковой преступности; меньше всего преступлений на Алтае — 94 случая. В прошлом году сибирские подростки совершали преступление в среднем каждые полтора часа, в Кемеровской области — каждые восемь часов. При этом в Алтайском крае этот показатель составлял каждые четыре дня.

Согласно данным Генпрокуратуры РФ, уровень малолетней преступности падает по всей стране, кроме Омской области — в ней прирост составил 1%, область занимает 15-е место в общероссийском списке. Сильнее всего подростковая преступность сократилась в Томской области — на 44,5%.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за 11 месяцев 2021 года в суд было направлено более 7,7 тысячи дел о преступлениях, которые совершили подростки. Он отметил, что свыше 200 несовершеннолетних были вовлечены в совершение правонарушений взрослыми. Чаще всего это хищения, преступления, связанные с наркотиками, и угоны машин.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео