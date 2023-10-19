Назван подозреваемый в убийстве родных Стаса Намина: фото Романа Микояна Задержан предполагаемый убийца тещи и младшего сына рок-музыканта Стаса Намина

Фото: Соцсети

Артем Микоян и Стас Намин

В деревне Крюково Истринского района Московской области обнаружены тела тещи и сына рок-музыканта Станислава Намина. 85-летнюю Полину Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна убили ножом на семейной даче.

Предполагаемый убийца задержан, это старший ребенок Намина Роман Микоян, он сам вызвал полицию. На допросе он признался, что он не выдержал критики со стороны родственников, призывавших его прекратить принимать наркотики.

Фото Романа и кадры с места трагедии — в галерее NEWS.ru.