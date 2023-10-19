В деревне Крюково Истринского района Московской области обнаружены тела тещи и сына рок-музыканта Станислава Намина. 85-летнюю Полину Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна убили ножом на семейной даче.
Предполагаемый убийца задержан, это старший ребенок Намина Роман Микоян, он сам вызвал полицию. На допросе он признался, что он не выдержал критики со стороны родственников, призывавших его прекратить принимать наркотики.
Фото Романа и кадры с места трагедии — в галерее NEWS.ru.
Фото: t.me/mosoblproc
По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука
Фото: t.me/mosoblproc
По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука
Фото: t.me/mosoblproc
По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука
Фото: t.me/mosoblproc
По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука