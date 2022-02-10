Назван единственный способ бороться с международными киберпреступниками

Бороться с международными киберпреступными группировками, среди которых есть и «русские хакеры», можно только с помощью глобальных спецопераций, заявил основатель компании Group-IB Дмитрий Волков изданию Lenta.ru. В них будет участвовать множество стран, считает он.

Иного пути борьбы с международным киберкриминалом просто нет. Подобные операции в прошлом курировались Интерполом и проводились с участием силовиков разных стран; к ним также привлекались разработчики программ для обеспечения информационной безопасности. Только в последние два года подобные спецоперации проводились в Индонезии, Нигерии, Марокко, Украине и Южной Корее, — сказал Волков.

Он добавил, что такие операции подтверждают: эффективное взаимодействие силовиков разных стран реально, несмотря на политические аспекты. А вот «несговорчивость» властей как раз способствует развитию киберпреступности, отметил Волков.

Специалист также заявил, что отдельные группировки не прекращают полностью свою деятельность, пока не арестуют их членов. Действительно успешные группы шифровальщиков, столкнувшись с вниманием правоохранительных органов, перегруппируются.

Группы DarkSide и REvil последовательно исчезли из публичного пространства после громких атак на компании Colonial Pipeline и Kaseya соответственно. Но вскоре появилось объединение BlackMatter, инструменты и тактика которого во многом идентичны DarkSide, — привёл он пример.

Ранее Волков сообщил, что «русские хакеры» поставили на первое место обеспечение своей безопасности и анонимности. Причина этого — аресты некоторых киберпреступников, в том числе из группировки REvil.