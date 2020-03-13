https://static.news.ru/photo/eef3842a-6527-11ea-a9b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики в Краснодарском крае задержали ещё четырёх сотрудников ГИБДД, подозреваемых в вымогательстве взяток в составе преступной группы. Ранее в рамках этого дела уже были задержаны 11 автоинспекторов.

«Интерфакс» со ссылкой на СКР сообщает имена задержанных — Виталий Пицык, Андрей Ионов, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный. По версии следствия, они с 2016 по 2020 год в составе группы вымогали взятки у водителей на стационарном посту «Успенский» на федеральной трассе Р-217. Автоинспекторы в том числе брали деньги за пропуск машин, незаконно провозящих грузы с алкогольными напитками.

По данным следователей, сотрудники ГИБДД, работающие «в поле», должны были в конце смены сдавать вырученные от взяток средства своему руководству. Для каждой смены был установлен обязательный размер «взноса» — от семи до 14 тысяч рублей. Затем деньги распределялись между всеми участниками сообщества.

Уголовное дело против задержанных сотрудников ГИБДД возбуждено по части 3 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере).

Ранее NEWS.ru приводил озвученные главой Росгвардии Виктором Золотовым данные, согласно которым в 2019 году за коррупционные преступления были привлечены к ответственности 380 сотрудников ведомства, из которых 10 были затем уволены.