Силовики в Краснодарском крае задержали ещё четырёх сотрудников ГИБДД, подозреваемых в вымогательстве взяток в составе преступной группы. Ранее в рамках этого дела уже были задержаны 11 автоинспекторов.
«Интерфакс» со ссылкой на СКР
По данным следователей, сотрудники ГИБДД, работающие «в поле», должны были в конце смены сдавать вырученные от взяток средства своему руководству. Для каждой смены был установлен обязательный размер «взноса» — от семи до 14 тысяч рублей. Затем деньги распределялись между всеми участниками сообщества.
Уголовное дело против задержанных сотрудников ГИБДД возбуждено по части 3 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере).
Ранее NEWS.ru приводил озвученные главой Росгвардии Виктором Золотовым данные, согласно которым в 2019 году за коррупционные преступления были привлечены к ответственности 380 сотрудников ведомства, из которых 10 были затем уволены.
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