МВД задержало подозреваемых в хищении 122 млн рублей у клиентов Сбербанка

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Силовики задержали двух жителей Москвы по подозрению в краже более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка. В числе пострадавших арестованный за подстрекательство к убийству бизнесмен Анатолий Быков, у которого похитили с банковской карты несколько миллионов рублей. Уголовные дела расследуются в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что подозреваемые были установлены благодаря аналитической работе правоохранительных органов и сотрудников ПАО «Сбербанк».

В отношении задержанных, двоих жителей столицы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует ТАСС Ирину Волк.

Мошенники действовали по следующей схеме: они изготавливали поддельные паспорта клиентов банка и приходили с ними в офисы сотовой связи, где просили перевыпустить сим-карты. Мобильные номера были привязаны к мобильному банку потерпевших. С новыми сим-картами аферисты получали доступ к мобильному банку и переводили себе деньги.

У подозреваемых были изъяты банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Как писал NEWS.ru, ранее аферисты придумали новую схему кражи денег с карт. Они убеждают клиента банка добавить к себе в телефон якобы новую защищённую карту, чтобы перевести на неё деньги, а затем обналичивают её.

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia, что в 2020 году наиболее распространённым видом мошенничества были самопереводы, когда клиента банка убеждали перевести деньги злоумышленникам. Доля телефонного мошенничества выросла за год с 90% до 97%.