https://static.news.ru/photo/685b1966-c8f4-11e9-81c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы заочно предъявили обвинение в хищении 67 млн рублей бенефициару одной из страховых компаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следственным департаментом МВД на одного из руководителей страховой компании заведено уголовное дело по статье УК «Присвоение или растрата». Обвинение ему предъявлено заочно. В настоящее время решается вопрос об объявлении фигуранта в федеральный и международный розыск, передаёт ТАСС .

По информации агентства, речь идёт об экс-владельце страховой компании «Наско» Александре Кондратенкове.

Как писал News.ru, ранее следствие добавило ещё два эпизода мошенничества в окончательную версию обвинения братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Таким образом, сумма ущерба увеличилась до 11 млрд рублей.

По версии следствия, Магомедовы создали преступное сообщество и в результате его деятельности похитили из бюджета 2,5 млрд рублей, часть из которых вывели за рубеж.