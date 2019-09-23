https://static.news.ru/photo/3d28dda6-de1a-11e9-9390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Неизвестный злоумышленник ранил ножом человека в подъезде жилого дома в московском районе Северное Бутово. Информацию об этом озвучили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома по адресу ул. Знаменские Садки, д. 7, корп. 2 неизвестный нанёс мужчине ножевое ранение, — цитирует сообщение АГН « Москва ».

Полиция начала проверку и занимается поисками преступника. О состоянии пострадавшего не сообщается.