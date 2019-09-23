Фото: Сергей Булкин/News.ru

Неизвестный злоумышленник ранил ножом человека в подъезде жилого дома в московском районе Северное Бутово. Информацию об этом озвучили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома по адресу ул. Знаменские Садки, д. 7, корп. 2 неизвестный нанёс мужчине ножевое ранение, — цитирует сообщение АГН «Москва».

Полиция начала проверку и занимается поисками преступника. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Как писал News.ru, сотрудники правоохранительных органов расследуют жестокое убийство 18-летней девушки в Саратове. Вечером 20 сентября тело погибшей было обнаружено в подъезде жилого дома с 50 ножевыми ранениями. Подозреваемого арестовали, им оказался 18-летний студент, который сообщил подробности преступления.

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