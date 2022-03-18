Мужчина с гранатой ворвался в банк на юге Москвы с целью ограбления
Росгвардейцы задержали мужчину с гранатой, пытавшегося ограбить банк на юге Москвы
Никита Чайка
Никита Чайка
21:53, 19 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мужчина, вооружённый гранатой (предположительно, это муляж), ворвался в отделение банка на юге столицы с целью ограбления, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУМВД по Москве. Инцидент произошёл по адресу: улица Липецкая, 2. Согласно сервису «Яндекс.Карты», по данному адресу находится отделение «Сбербанка».
Мужчина, угрожая жизни граждан, потребовал деньги, заявили в правоохранительных органах.
Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. В настоящее время с ним работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе.
7 декабря 2021 года мужчина открыл огонь по сотрудникам и посетителям московского МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, когда его попросили надеть маску. Погибли два человека, среди раненых — 10-летняя девочка.
Когда у стрелка заклинило оружие, его обезвредил сотрудник полиции. Позже было установлено, что нападавший — Сергей Глазов. Он рассказал следователям, что защищался от людей, верящих в коронавирусную инфекцию. Бывшая сожительница стрелка предположила, что он мог пойти на такой поступок из-за психических отклонений.