https://static.news.ru/photo/28218bee-cfd6-11e9-9aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более 10 тысяч таблеток психотропного вещества модафинил стоимостью около 3,7 млн рублей изъяли у гражданина РФ на западе Москвы в результате совместной операции Внуковской таможни, МВД и ФСБ.

Как передаёт пресс-служба ФТС, подозреваемый в контрабанде наркотиков москвич был задержан при получении международного почтового отправления. Посылку из Гонконга, в которой находилось 50 г синтетического наркотика бензилпиперазин (BZP), ранее обнаружили внуковские таможенники. Подозреваемому в рамках оперативно-разыскных мероприятий доставили муляж.

В дальнейшем в ходе ОРМ удалось установить, что гражданин совершил более тысячи сделок по продаже наркотиков через «закладки», принимая оплату криптовалютой.

В момент задержания и обыска подозреваемый находился под воздействием наркотиков.

Ранее, как сообщал News.ru, полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве женщины в Москве. Жертву преступления обнаружили задушенной в ванной комнате квартиры на улице Планерной.