Мошенники под видом полицейских штрафовали ростовчан за отсутствие масок

Двое местных жителей задержаны в Ростове-на-Дону по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, они представлялись полицейскими и взимали деньги с людей без защитных масок на городском рынке.
Областное управление МВД РФ
Уже после задержания подозреваемых следствие установило их причастность к аналогичному инциденту. Общий ущерб от действия мошенников составил 10 тысяч рублей, возможно в будущем в деле появятся новые эпизоды. Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье 159 УК РФ, в настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.
Как передавал NEWS.ru, прокуратура Москвы предупредила о мошенниках, которые создают в Интернете фальшивые страницы органов государственной власти.
Добавьте наши новости в избранные источники