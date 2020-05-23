Мошенники под видом полицейских штрафовали ростовчан за отсутствие масок

https://static.news.ru/photo/3e68d348-9dcc-11ea-9c45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое местных жителей задержаны в Ростове-на-Дону по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, они представлялись полицейскими и взимали деньги с людей без защитных масок на городском рынке.

Областное управление МВД РФ сообщает об этом на своём сайте. С сообщением о мошеннической схеме обратился в правоохранительные органы местный житель. Он рассказал, что к нему на рынке подошли двое людей в полицейской форме, мельком показали обложку документа, на которой было написано «Удостоверение», и потребовали оплатить штраф за отсутствие маски. Потерпевший поверил лжеполицейским и отдал им 4 тысячи рублей без составления протокола.

Уже после задержания подозреваемых следствие установило их причастность к аналогичному инциденту. Общий ущерб от действия мошенников составил 10 тысяч рублей, возможно в будущем в деле появятся новые эпизоды. Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье 159 УК РФ, в настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

Как передавал NEWS.ru, прокуратура Москвы предупредила о мошенниках, которые создают в Интернете фальшивые страницы органов государственной власти.