Мосгорсуд засекретил допрос обвиняемого по делу Голунова

https://static.news.ru/photo/8c6ce7c0-7b3c-11eb-86c2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судья Сергей Груздев закрыл заседание для допроса подсудимого Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Об этом ходатайствовал его адвокат Алексей Губкин, так как сведения, которые может сообщить его подзащитный, могут оказаться секретными. Ходатайство поддержали все участники процесса.

2 марта сторона защиты начала представлять доказательства.

Игорю Ляховцу, Денису Коновалову, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву вменяют три статьи: превышение должностных полномочий, хранение наркотиков, а также фальсификация уголовного дела (пп. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК). Дело против Ивана Голунова объединено с делами против бывших силовиков, которые были возбуждены 18 декабря 2019-го и 27 января 2020 года. Изначально все пятеро имели статус свидетелей. Коновалов — единственный из подсудимых, кто признал вину: в феврале 2020 года он был отпущен под домашний арест. Все остальные вину отрицают и содержатся в СИЗО.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались. Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.