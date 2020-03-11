https://static.news.ru/photo/6e51d044-6381-11ea-850b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда, который арестовал экс- полицейского Дениса Коновалова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала заседаний.

Суд постановил постановление Басманного суда от 30 января оставить без изменения, апелляционный жалобу без удовлетворения. Он не нашел оснований для отмены или изменения меры пресечения: на тот момент имелись все причины для её избрания

Жалоба была подана до того, как следствие вышло с самостоятельным ходатайством об изменении Коновалову меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Это стало возможным после того, как обвиняемый дал признательные показания. Он рассказал, что подкинул наркотики журналисту Ивану Голунову и сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца. Таким образом, 26 февраля Басманный суд перевёл Коновалова под домашний арест. Под этой мерой пресечения он пробудет до 29 марта.

На заседании стало известно, что у Коновалова на попечении находятся двое детей, один из которых страдает заболеванием опорно- двигательного аппарата.

Коновалов был арестован 30 января вместе ещё с четырьмя экс-оперативниками: Романом Феофановым, Максимом Уметбаевым, Акбаром Сергалиевым и Игорем Ляховцом. Все они раньше служили в УВД по ЗАО Москвы.

Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также в фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК).