«Мои девочки так хотели жить»: новые детали убийства россиянок в Бодруме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вечером 28 ноября в пригороде турецкого Бодрума обнаружили тела двух россиянок с огнестрельными ранениями. Убитыми оказались 42-летняя экс-модель Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. По одной из версий, главный подозреваемый в совершении преступления — бывший муж женщины, литовец Андрей Куслевич. Подробности трагедии — в материале NEWS.ru.

Где нашли тела убитых россиянок

Убитых россиянок обнаружили жители поселка Ичмелер на одном из заросших кустарником склонов вдоль дороги к бухте Тавшанбурну. Одно из тел было завернуто в простыни и обернуто веревкой, второе лежало поблизости за камнем, как сообщил Mash.

После судебной экспертизы были установлены личности россиянок: погибшими оказались Ирина Двизова и ее дочь Даяна. За несколько дней до этого они перестали выходить на связь. Родственники решили поехать к ним домой и обнаружили там беспорядок и следы крови. После этого они обратились в местную полицию.

По версии правоохранительных органов, мать и дочь застрелили на вилле в районе Конаджик, которую они снимали. После этого убийца завернул их тела в простыни и отвез в пригород Бодрума, где и выбросил, пытаясь скрыть следы преступления. У дома обнаружили следы автомобиля, его также зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция отследила маршрут машины — она проезжала место, где нашли тела.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно об убитых россиянках

Как выяснило турецкое издание Anterhaber, Ирина Двизова раньше работала фотомоделью, снималась для люксовых брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии. Последнее время она работала риелтором.

У Ирины трое детей от разных браков — дочь Даяна, сыновья Давид и Макар. Несколько лет назад москвичка сначала переехала в Испанию, а затем в Турцию.

Даяна мечтала пойти по стопам мамы. На своей странице в социальной сети она рассказывала, что тоже хочет стать моделью и путешествовать по миру. Совсем недавно, 12 ноября, девушка отметила день рождения. Она прилетела отмечать его в Стамбул, о чем радостно рассказывала в одном из последних видео.

Кого подозревают в убийстве девушек

По информации Telegram-каналов, сначала подозрения пали на одного из бывших мужей Двизовой — некого гражданина Финляндии. Однако затем появился новый подозреваемый — последний супруг Ирины Андрей Куслевич. Как полагают журналисты, у мужчины есть гражданство Литвы и Франции. По данным SHOT, много лет назад он был телохранителем украинского банкира Сергея Дядечко, ранее служил наемником во Французском иностранном легионе. Андрей познакомился с Ириной в Москве во время работы в одной компании. По некоторым данным, пара поженилась в Литве. У них есть общий сын Макар. В 2021-м супруги расстались.

Как утверждает в разговоре с RT старший сын Двизовой Давид, его отчим украл у банкира Сергея Дядечко драгоценности на сумму свыше €2 млн. Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник отметил, что инцидент произошел в 2016 году, при этом у Куслевича были сообщники. В 2017-м его задержали в московском аэропорту Шереметьево по запросу Интерпола. Бабушкинский суд позже принял решение о его экстрадиции, но по дороге в СИЗО мужчина сумел сбежать.

Что могло стать мотивом для убийства

Родственники покойных считают, что Куслевич мог убить Ирину и Даяну. По данным журналистов, на месте преступления были обнаружены следы обуви того же размера, какой носит бывший муж россиянки.

Известно, что после расставания Ирина пыталась лишить Андрея родительских прав, запрещала ему общаться с их общим сыном Макаром. Соседка Двизовой рассказывала, что турецкая полиция запретила Куслевичу приближаться к бывшей жене и ее детям.

Родные Ирины утверждают, что она не получала угроз от бывшего мужа, иначе бы сразу уехала. По мнению ее старшего сына, именно ситуация с Макаром могла стать поводом для убийства. После гибели Ирины и Даяны ребенок пропал. Предположительно, Куслевич увез его с собой в Литву. По словам Давида, ранее в 2023-м Андрей уже пытался выкрасть Макара.

Старший сын Ирины назвал литовца агрессивным человеком. По его словам, сначала мужчина дарил его матери подарки и заботился о ней. Однако после кражи драгоценностей литовец сильно изменился, начал оскорблять и избивать жену.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Сестру называл тупой и бесполезной. Зло шутил над мамой, забирал телефон. <...> Это конченое животное, он меня бил полотенцем, чтобы следов не было, душил», — вспомнил Давид.

Один из скандалов между бывшими супругами произошел уже в Турции. Ирина пыталась закрыться от Андрея в комнате, но он выломал дверь и пытался избить россиянку, сообщает RT. Полиция приехала в дом женщины и задержала литовца.

Один из родственников семьи рассказал СМИ, что Куслевич якобы неоднократно угрожал убить Давида. «За время службы во французском легионе он явно убивал, имеет боевую подготовку, в доме у Куслевича, сколько мы себя помним, всегда было оружие», — говорил родственник погибшей.

Как на убийство россиянок отреагировали в соцсетях

Сейчас под постами Ирины в Instagram (деятельность в РФ запрещена) неравнодушные люди оставляют соболезнования. Многие надеются, что убийцу найдут и накажут. Друзья погибшей россиянки уже организовали сбор средств, чтобы доставить тела в Россию для похорон.

«Красивая женщина. Не знала ее, услышала [о случившемся] по новостям. Жаль. Особенно девочку. Некоторые пишут, что она довела мужа. Никто не имеет права забирать жизнь, это не оправдание, что она его довела», — написала одна из пользовательниц.

Подруга покойной Екатерина опубликовала у себя на странице видеоролик с моментами их встреч. «Не такую известность хотели мои девочки. <...> Сколько несбывшихся мечт, какая жажда жизни была в ваших сердцах. <...> Девочки мои любимые, сегодня вы забрали с собой доброту», — написала женщина.

Читайте также:

Кто такой Роман Микоян, сознавшийся в убийстве: отношения в семье Намина

Новый приговор ангарскому маньяку: почему добавили 10 лет, сколько жертв

Последний расстрел в России: как и за что казнили маньяка Головкина