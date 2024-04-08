Мигранты, теракт, хулиганство: версии расстрела полицейского в Подмосковье

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

7 апреля весь личный состав полиции Подмосковья был поднят на перехват мужчины на черном мотоцикле. Сумели ли поймать убийцу полицейского, далеко ли он успел бежать, что известно о его мотивах?

Удалось ли задержать убийцу полицейского на мотоцикле

Мотоциклист, который убил сотрудника полиции в подмосковном Якимово, сумел уйти. 8 апреля Следственный комитет не подтвердил информацию о задержании подозреваемого.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Твери задержан подозреваемый мотоциклист. Им оказался 52-летний Филипп Ж., которого задержали в поселке Химинститута и доставили на допрос. Он привлек внимание правоохранителей, поскольку его черный мотоцикл Honda в точности соответствует ориентировке. Как пишет SHOT, задержанный в Твери смог подтвердить свое алиби — он не садился на мотоцикл с 2 апреля и вообще весь вечер 7 апреля был в гостях.

Так, настоящий убийца до сих пор в бегах.

Что известно о нападении на полицейских в Черноголовке

Как сообщает ГУ МВД по Московской области, нападение произошло во время операции по поимке наркоторговца. Telegram-канал SHOT пишет, что задержание собирались провести сотрудники отдела по Лосино-Петровскому району. Полицейские наблюдали, кто придет за закладкой в лес недалеко от СНТ «Озон», расположенного возле поселка Якимово.

Как стало известно, полицейские, которых расстрелял предполагаемый наркодилер в Подмосковье, были в штатском. Оружия у них при себе не было. По данным Telegram-канала «112», они караулили на месте, где была спрятана партия в 2 кг мефедрона. Другие источники в Telegram выдвигали различные версии произошедшего — в том числе теракт (якобы из-за этого вводился план «Сирена») или разборки с мигрантами (такое предположение появилось, когда сообщили, что полицейские якобы проводили «поквартирный обход»). Подтверждений этих версий нет.

При попытке задержания мотоциклист оказал сопротивление. Как пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», он выстрелом в голову убил старшего прапорщика Сергея Ефименко и сильно избил его напарника, лейтенанта Григория Серова. У него диагностирована черепно-мозговая травма, а кроме того, по информации Mash, застряла пуля в затылочной части черепа. В таком виде его нашли дорожные рабочие.

За нападение на сотрудников полиции, а также торговлю наркотиками в особо крупных размерах нападавшему грозит наказание до пожизненного заключения.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как ловили убийцу на мотоцикле

Преступник скрылся с места на байке без номеров в сторону Петербурга по трассе М-11. МВД разослало ориентировку, согласно которой преступнику на вид 30–35 лет, он славянской внешности. Фотографии мотоцикла с водителем, сделанные дорожными камерами, разослали в патрульно-постовую службу.

Как пишет Telegram-канал Baza, на поиски преступника, расстрелявшего полицейских под Черноголовкой, был поднят практически весь личный состав подмосковного МВД. На работу также вызывали сотрудников с выходных и отпусков.

Точный маршрут преступника неизвестен: предположительно, из района СНТ «Озон» у деревни Якимово он по ЦКАД бросился к платной трассе М-11. Ближайший заезд находится у деревни Бухарово.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что оперативные мероприятия вскоре вышли за пределы Московской области: съезд с М-11 был перекрыт в районе населенного пункта Медное в Тверской области. План «Перехват» был введен от Москвы до Серпухова.

Как пишет Mash, около 20 часов погоню за мотоциклистом заметили в Твери. Со слов очевидцев, мужчина на Yamaha ехал в сторону Санкт-Петербурга, за ним мчались две машины с мигалками. Дальнейшие результаты этой погони неизвестны.

Telegram-канал Baza пишет, что подозреваемый на утро 8 апреля — 34-летний Василий Б. Во время нападения он был одет в мотоциклетную куртку, темные штаны и черно-белую кепку с надписью Motorcycle. Василий может передвигаться на «Ниве-Бронто» темно-зеленого цвета.

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