Суд вынес приговор сотрудникам ИК за избиение заключённого

Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор девятерым бывшим сотрудникам исправительной колонии № 1 по делу об избиении бывшего заключённого Абубакара Цагалаева, сообщает ТАСС. Отмечается, что осуждённые будут отбывать сроки от трёх лет до трёх лет и четырёх месяцев в колонии общего режима.

Суд признал виновными Владимира Баланова, Алексея Вихарёва, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семёнова, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Руслана Цветкова и Максима Яблокова. Они получили сроки от трёх лет до трёх лет и четырёх месяцев колонии общего режима, — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года стало известно об увольнении 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области после обнародования видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. 11 человек были привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.

Программист Сергей Савельев, отбывавший срок в Саратовской области и обслуживавший камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1, предоставил правозащитникам более 40 гигабайтов видео, документов и фотографий, на которых заключённые, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осуждённых. Проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи с пытками заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН в Саратовской области.