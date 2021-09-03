Мать подозреваемого в педофилии самарца рассказала о его поведении

Убитый житель Самары, подозреваемый в изнасиловании девочек, часто приглядывал за детьми знакомых. Об этом рассказала его мать, слова женщины передаёт RT.

Женщина отметила , что ей сложно представить, что могло произойти и как дело дошло до трагедии.

Почему до этого дошло? Скорее всего, пьяный был. Что там было — не знаю. Почему он так с детьми поступил... Уму непостижимо. Никогда такой склонности не было, — сказала мать погибшего.

При этом она рассказала, что её сын часто присматривал за детьми знакомых. Женщина выразила недоумение в связи с тем, что родители девочек решались оставлять своих дочерей с мужчиной.

Накануне в посёлке Винтай Красноглинского района Самары было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с ножевым ранением. Убитый обвинялся в изнасиловании двух девочек. По данным СМИ, в расправе над предполагаемым педофилом подозревается отец одной из девочек.

Возбуждено уголовное дело.