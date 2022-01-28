Майора ВДВ Бекмурадова осудили на 12 лет за соучастие в похищении человека

К 12 годам колонии строго режима приговорили экс-председателя исполкома Союза десантников России, майора спецназа ВДВ Батыра Бекмурадова. Он является фигурантом дела о похищении бизнесмена из США Бориса Минахи, сообщает ТАСС. Второй соучастник, Давид Мирзоев, получил 10 лет заключения.

Ранее 52-летнего Бекмурадова уже осудили на девять лет по статье «Вымогательство», тогда он участвовал в преступлении в качестве сообщника вора в законе Захария Калашова, известного в криминальной среде как Шакро Молодой.

Весной 2019 года ФСБ возбудила дело после похищения на Рублёвском шоссе в Москве американского бизнесмена Бориса Минахи. Согласно версии следствия, за данным преступлением стоял экс-партнёр похищенного Давид Мирзоев. С ним у Минахи возник коммерческий спор по вопросу принадлежности элеватора в Ейском порту, стоимость которого составляла $20 млн.

Бекмурадов частично признал свою вину при совершении данного нападения, отметив, что он в тот момент действовал в качестве коллектора в интересах иных лиц. Согласно его словам, он только проводил подготовку к «воздействию» на Минахи в вопросе возврата долга, но в процессе самого похищения участия не принимал и находился в это время на отдыхе за границей со своей дочерью.

Осуждённый является участником боевых действий в Приднестровье, Абхазии, Югославии, а также в первой чеченской компании. Бекмурадов имеет множество наград, в их числе орден «За личное мужество», медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Ранее сообщалось, что в Мурманской области был убит преступник Виктор Тимченко, на которого в нескольких обращениях к президенту России Владимиру Путину жаловались местные жители. Они были направлены в адрес Тимченко и его брата — бывшего сотрудника полиции. Местные жители сообщали, что братья Тимченко избивали сельчан, заставляли брать в рабство людей и угрожали убийством.