11 декабря в Москве состоялись сразу две пресс-конференции, посвящённые резонансному делу Олега Соколова. Бывший доцент СПбГУ обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. На первой пресс-конференции выступил адвокат историка Александр Почуев. Он считает, что до психически неуравновешенного состояния Соколова могла довести вражда с известным публицистом Евгением Понасенковым. Последний организовал свою пресс-конференцию и заявил, что дело доцента-расчленителя могут замять, потому что у Соколова есть могущественные покровители. В подробностях разбиралась наша съёмочная группа.