Лидер «тамбовской» ОПГ этапирован в Петербург по делу об убийстве депутата

https://static.news.ru/photo/11f3496a-ab0f-11ea-93f4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Барсуков Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Лидера «тамбовской» преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина) этапировали в Санкт-Петербург из колонии под Кировом в рамках расследования уголовного дела об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

Барсукова доставили в Петербург. Это связано с расследованием дела Старовойтовой, — заявил журналистам ТАСС источник в правоохранительных органах.

Адвокат мужчины Константин Кузьминых рассказал, что защите не рассказали подробности этих действий.

Кумарина обвинили в организации убийства Старовойтовой весной 2019 года. Он не признал свою вину. Его признали виновным в создании ОПГ и по совокупности полученных наказаний приговорили к 24 годам лишению свободы.

Старовойтова была убита 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Мотивом преступления стала политическая деятельность убитой. Техническим организатором преступления был Юрий Колчин. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Киллером являлся Виталий Акишин, который отправился в колонию на 23,5 года. Приговоры были оглашены 30 июня 2005 года.

Следствие по делу было возобновлено в августе 2013 года, когда бывшему депутату Госдумы РФ Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Организация преступления» и «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Мужчина дал показания против лидера «тамбовской» ОПГ Кумарина.

NEWS.ru писал, что членов «таганской» ОПГ обвинили в убийстве авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан). Его застрелили в 2013 году в центре Москвы.