https://static.news.ru/photo/93b9ebb0-6439-11ea-8c29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ пресекли работу двух подпольных мастерских и изъяли из нелегального оборота крупнейшую партию огнестрельного оружия.

В преступную группу входили жители Москвы и Подмосковья, а также Тюменской и Челябинской областей. В ходе обысков в местах их проживания и работы были конфискованы десятки автоматов, карабинов и винтовок, свыше полутора сотен револьверов и пистолетов и других видов оружия общим числом в 236 единиц.

Кроме того, силовики изъяли шесть гранат, свыше 8 кг пороза и тротила, приспособления для бесшумной стрельбы и полторы тысячи патронов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ранее NEWSS.ru писал, что в Коми единственного жителя одной из деревень признали виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия и взрывчатки. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.