Сотрудники ФСБ пресекли работу двух подпольных мастерских и изъяли из нелегального оборота крупнейшую партию огнестрельного оружия.
В преступную группу входили жители Москвы и Подмосковья, а также Тюменской и Челябинской областей. В ходе обысков в местах их проживания и работы были конфискованы десятки автоматов, карабинов и винтовок, свыше полутора сотен револьверов и пистолетов и других видов оружия общим числом в 236 единиц.
Кроме того, силовики изъяли шесть гранат, свыше 8 кг пороза и тротила, приспособления для бесшумной стрельбы и полторы тысячи патронов,
Ранее NEWSS.ru писал, что в Коми единственного жителя одной из деревень признали виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия и взрывчатки. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.
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