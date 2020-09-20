Красноярского бизнесмена Быкова подозревают в подстрекательстве к убийству

https://static.news.ru/photo/7fba91ba-fbd7-11ea-945a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Ведётся проверка красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек, на причастность к подстрекательству к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края, сообщает (ГСУ) СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, в октябре 2004 года, находясь в посёлке Удачном краевого центра, бизнесмен склонил своего знакомого к убийству 38-летнего вице-президента федерации бокса края Андрея Грабовского, передаёт ТАСС.

В производстве ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, возбуждённое в отношении бизнесмена Анатолия Быкова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (Руководство преступным сообществом). В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Подстрекательство к убийству), — уточняют в СК.

1 ноября 2004 года киллер расстрелял из автомата Калашникова автомобиль BMW, в котором Грабовский ехал в сторону посёлка Овинный. Вице-президенту федерации бокса удалось сманеврировать и уклониться от пуль, после чего киллер скрылся с места происшествия.

Следователи проводят сбор и закрепление доказательств по делу.

Следствие предъявило арестованному бизнесмену из Красноярска Анатолию Быкову окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. По версии следствия, предприниматель заказал убийство двух жителей Красноярска. Бизнесмен был задержан 7 мая и затем арестован. Следствие подозревает Быкова в убийстве двух человек — Кирилла Войтенко и Александра Наумова — в июле 1994 года. Они якобы хотели устроить взрыв на пути следования машины, в которой ехал предприниматель.

Как писал NEWS.ru ранее, Анатолия Быкова подозревают в организации ещё одного убийства. Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении предпринимателя нового уголовного дела.