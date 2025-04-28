Кавказец требовал 1 млн рублей за нюдсы, но получил нож в спину В Ингушетии мужчина с нюдсами знакомой получил от ее брата нож в спину за шантаж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ингушетии местного жителя приговорили к условному сроку за то, что он ударил ножом обидчика своей сестры, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Мужчина вымогал у осужденного 1 млн рублей, угрожая опубликовать в местных чатах фотографии его обнаженной сестры. Мужчина вооружился ножом и позвал шантажиста на разговор. При встрече он ударил того ножом в спину. Острие едва не задело сердце.

Пострадавшему 29 лет. Он познакомился с сестрой нападавшего в Сети, после чего развел ее на фото в неглиже. Ранее мужчины уже были знакомы. Сначала вымогатель требовал деньги у девушки, но после попадания в блок-лист обратился к знакомому, за чем и последовала поножовщина. Пострадавший тоже получил условный срок за вымогательство.

Ранее сообщалось, что в Москве 16-летний подросток шантажировал 13-летнюю подругу угрозами слить ее интимные фото в Сеть, если она не передаст ему 20 тысяч рублей. Мать девочки узнала об этом после того, как ее ребенок попытался покончить с собой. Девочку доставили в научно-практический центр психического здоровья детей. Известно, что подростки познакомились в интернете. После того как молодой человек получил от девочки снимки интимного характера, он позвал ее на прогулку. Школьники встретились в районе Метрогородка, где молодой человек завел девушку в 16-этажный дом и предложил заняться оральным сексом, но девушка отказала. После этого подросток начал шантажировать девочку.