Кавказцы устроили стрельбу на свадьбе прямо под носом у МВД Саратова

В Саратове напротив здания областного ГУ МВД неизвестные перекрыли проезжую часть и устроили народное гулянье. Очевидцы сообщили, что автомобили были частью свадебного кортежа, который остановился посреди дороги, чтобы отметить событие. Об этом сообщает портал «Четвёртая власть».

Известно, что участники мероприятия вышли из своих машин и стали пускать фейерверки и стрелять в воздух. Свидетели сообщили, что свадьбу отмечали представители одного из кавказских народов. Из-за инцидента остальным автомобилистам пришлось объезжать нарушителей по тротуару.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил NEWS.ru, что гастарбайтеров нужно посылать в Сибирь и на Дальний Восток, а мигрантов-преступников нужно наказывать строже, чем граждан России. Парламентарий таким образом прокомментировал доклад секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

По словам Журавлёва, бесконтрольный завоз в страну миллионов гастарбайтеров, в чём заинтересованы прежде всего коррумпированные чиновники и олигархические структуры, привёл к тому, что в Россию под видом рабочей силы приехала масса криминальных элементов. Он предложил строже наказывать мигрантов за преступления.