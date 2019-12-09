https://static.news.ru/photo/8a29af0e-1a8d-11ea-ac23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

41-летний калужанин обвиняется в мошенничестве с банковскими картами и в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека. Он вместе с сожительницей несколько дней гостил у друзей, пьянствуя и избивая её. В результате полученных травм девушка скончалась.

Должного внимания на факты избиения никто из присутствовавших не обратил, предполагая, что такие отношения для этой пары являются нормой, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Калужской области.

На допросе обвиняемый сказал, что избивал сожительницу на почве ревности и для самоутверждения перед общими знакомыми.

В ходе расследования была установлена и его причастность к хищениям денежных средств с банковской карты. Он вместе с 40-летним приятелем подобрал в магазине оброненную банковскую карту и несколько дней они покупали по ней алкоголь и продукты, используя бесконтактную оплату. Потерпевший лишился более 4 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд, по совокупности преступлений калужанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, в одном из садовых кооперативов в Обнинске 20-летний мужчина изнасиловал, убил, а затем закопал 72-летнюю женщину на её же даче. Суд приговорил его к 18 годам тюрьмы. Пенсионерка пригласила юношу помочь ей с ремонтом. Они вместе выпили, после чего он напал на женщину, изнасиловал её, после чего начал жестоко избивать. Убийца нанёс ей более 140 ударов по голове, шее и туловищу, в том числе колюще-режущими предметами. От полученных ран пенсионерка скончалась. После убийства юноша закопал тело женщины на её участке, а сам несколько дней прятался в лесах. В это время до него дозвонились родственники и убедили сдаться полиции.