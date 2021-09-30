В Екатеринбурге умер криминальный авторитет

Бизнесмен Герман Гардт, известный в криминальном мире как Гера ЖБИ, умер в Екатеринбурге в ночь на 30 сентября. Предварительно, причиной стало заболевание сердечно-сосудистой системы. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Смерть Гардта произошла ночью и могла быть вызвана сердечно-сосудистым заболеванием. Умер ночью, — приводит агентство слова одного из собеседников.

Гардт владел бизнесом в сфере паркинга, преподавал боевые искусства, основал бойцовскую школу, участвовал в создании ряда спортивных объектов региона. В криминальном мире мужчина прославился как лидер уличных боевых групп и участник криминальных сходок. Он присутствовал на сходке авторитетов в ресторане EatMeet в Екатеринбурге 11 августа, где собрались несколько десятков человек. Мероприятие пресекли сотрудники Росгвардии, а несколько человек, в том числе и Гардт, получили административные аресты.

Ранее сообщалось, что при столкновении катера и баржи на реке Чёрной в Сургуте погиб вор в законе Владимир Зятьков, более известный как Зятёк. Всего в результате ЧП скончались четыре человека.