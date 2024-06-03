Избитый из-за протеза ветеран СВО расчленил 16-летнюю девушку «Уфа Онлайн»: избитый ветеран СВО оказался расчленителем 16-летней девушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избитый за протезы ветеран СВО Александр Прозоров оказался расчленителем 16-летней жительницы Приморского края, пишет «Уфа Онлайн». По данным издания, вернувшегося из зоны СВО бойца без ноги узнала мать девушки.

В интервью изданию она рассказала, что в родном городе Большой Камень мужчину встретили как героя.

Я молила Бога, пока он был на СВО, чтобы он [не вернулся из боя], — сказала она.

В 2013 году Прозоров жестоко убил, а потом расчленил 16-летнюю девушку в родном Большом Камне. На суде мужчина признал вину в содеянном и заявил, что совершил убийство из личной неприязни. Он должен был выйти из тюрьмы в 2031 году, однако в 2022-м году в составе ЧВК «Вагнер» отправился на СВО.

Александра Прозорова госпитализировали 16 мая после того, как житель дома по улице Полковника Фесюна во Владивостоке сильно избил его и сломал ему руку. Причиной конфликта стал звук металлического протеза, который был установлен у Прозорова.

Ранее волгоградский каннибал Дмитрий Малышев встретился в зоне СВО с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из Волжского. В соцсетях Малышев опубликовал кадры с Масленниковым и пояснил, что на спецоперацию отправился не для смены обстановки, а для защиты традиционных ценностей. Сослуживец Масленников был осужден за то, что убил, расчленил и закопал в лесу двух девушек, с которыми познакомился в караоке-клубе.