Из тюрьмы в Иркутске сбежали российские «Бонни и Клайд»

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Из тюрьмы на территории Иркутска сбежала парочка преступников — мужчина 1989 года рождения и девушка 1996 года. В СМИ их уже окрестили российскими «Бонни и Клайд».

Как сообщили журналистам источники в правоохранительных органах, мужчина и женщина были осуждены на 11 и 9 лет соответственно незаконное приобретение и хранение оружия. Кроме того, их судили за многочисленных разбои.

«Бонни и Клайд» российского происхождения скупали оружие и сильнодействующие, отравляющие, ядовитые, радиоактивные и взрывчатые вещества. Вооружившись, они грабили магазины и граждан.

В МВД предупредили, что после побега преступники могут автостопом передвигаться по стране и заниматься разбоем. Полиция ищет злоумышленников, ориентировки направлены во все отделения, на автовокзалы и железнодорожные вокзалы, сообщают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, суд в Москве арестовал таксиста, который в 2018 году отравил психотропным веществом впоследствии скончавшегося клиента и обокрал его. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По её словам, 37-летнего Рахмана Сулейманова обвиняют в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.