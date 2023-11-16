Из суда в психбольницу: что с фигурантом дела о покушении на Соловьева Суд отправил в психбольницу фигуранта дела о покушении на Владимира Соловьева

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Василий Стрижаков

Военный суд в Москве освободил от уголовной ответственности одного из фигурантов дела о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Почему это произошло, какое решение приняли по делу фигуранта и что на данный момент известно о попытке покушения?

Что сказал суд

Дело неонациста Василия Стрижакова, который участвовал в подготовке покушения на Соловьева, было выделено в отдельное производство. В ходе слушаний 16 ноября Второй Западный окружной военный суд Москвы объявил, что Стрижаков не будет привлечен по уголовной статье.

«Освободить от уголовной ответственности и направить Стрижакова на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением», — говорится в решении суда.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Стрижаков не может отвечать за содеянное: он страдает бредовым шизофреноподобным расстройством и синдромом зависимости от стимуляторов. В прошлом он был неоднократно судим — за соучастие в убийстве (по другим данным, за покушение на убийство), распространение наркотиков и несколько нападений на почве межнациональной ненависти. Во всех случаях после экспертизы неонациста отправляли на принудительное лечение.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Василий Стрижаков

Вину Стрижаков не признал. Ожидается, что защита фигуранта будет обжаловать приговор: по версии адвоката, мужчина только пустил к себе пожить остальных фигурантов дела и не знал ни их планов, ни о том, что они хранили в его квартире оружие и боеприпасы.

Кто пытался убить Соловьева

В подготовке покушения на Соловьева кроме Стрижакова принимали участие семь участников неонацистской группировки National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые были задержаны в апреле 2022 года. Кроме Соловьева, целями неонацистов были телеведущая Ольга Скабеева, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, ее муж режиссер Тигран Кеосаян и телеведущий Евгений Попов, сообщили в СК.

«Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьева завершено. Привлечены к ответственности восемь граждан России: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Денис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела», — сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в июле 2023 года.

По версии следствия, участники неонацистской группировки собирались взорвать Соловьева: либо установив самодельное взрывное устройство на его личном автомобиле, либо использовав вслепую курьера, который должен был доставить журналисту заминированную еду из ресторана. Одновременно они собирались организовать нападение на полицейский автомобиль в другом районе Москвы в качестве отвлекающего маневра.

Какие предъявлены обвинения

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Приготовление к убийству общеопасным способом» и ст. 144 «Воспрепятствование законной деятельности журналиста».

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Василий Стрижаков

Позже глава СКР Александр Бастрыкин сообщил журналистам, что фигуранты причастны к четырем другим терактам, совершенным в Московской, Рязанской, Тульской и Тверской областях. По версии следствия, все эти преступления направлялись с Украины. В результате фигурантам дела о покушении вменили участие в террористической организации (ст. 205 УК РФ), хранение и изготовление оружия и взрывных устройств (ст. 222, ст. 223 УК РФ), а также об уничтожении и повреждении имущества (ст. 167 УК РФ).

За что хотели убить Соловьева, какую сумму обещали преступникам

Максим Дружинин в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда признался, что Владимира Соловьева хотели ликвидировать из-за его профессиональной деятельности.

«Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать (убить Соловьева. — NEWS.ru.) в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», — объяснил он.

По версии прокурора, Дружинин надеялся за убийство телеведущего получить от заказчиков 1 млн рублей, украинский паспорт и квартиру на территории Украины.

До покушения [Дружинин] должен был получить 400 тысяч рублей, а еще 600 тысяч — после совершения преступления, — следует из материалов дела.

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