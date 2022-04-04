Из нарколаборатории под Новгородом изъяли 20 кг наркотиков и сырьё для них

Сотрудники органов правопорядка изъяли из нарколаборатории под Новгородом 20 кг наркотических веществ и 10 тонн сырья для них, сообщили в пресс-службе УФСБ по Новгородской области.

Силовики Новгородской области совместно с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области пресекли работу нарколаборатории в Окуловском районе Новгородской области, сообщили в УФСБ. Отмечается, что незаконным производством наркотических средств занималась группировка из шести человек: пять граждан РФ, один украинец.

В лаборатории производились наркотики для последующего сбыта в соседние регионы. В результате операции было изъято 20 кг синтетического наркотика, более 180 прекурсоров в стадии синтезирования и более 10 тонн сырья для их производства.

Ранее «Вести Подмосковья» сообщили о задержании жителя подмосковных Мытищ по подозрению в выращивании галлюциногенных грибов. Правоохранительные органы обнаружили у него дома соответствующее оборудование, электронные весы, фасовочный материал и 213 грибов. В них содержалось вещество псилоцибин, вызывающее наркотический эффект.

В декабре 2021 официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила о ликвидации в Вологодской области нарколаборатории по производству мефедрона. По её словам в лаборатории совершалось крупнейшее в регионе производство запрещённых веществ, выявленное за последние 30 лет. В ней полицейские обнаружили около 15 кг наркотического вещества и спецоборудование.