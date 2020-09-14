Историку Соколову стало плохо в суде

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Историку Олегу Соколову стало плохо с сердцем на заседании в Октябрьском суде Санкт-Петербурга, где слушается его дело.

Ваша честь, если можно прервать заседание, я просил бы отложить, плохо себя чувствую, — сказал он.

На вопрос гособвинителя, нужна ли ему медицинская помощь, он ответил утвердительно, сказав, что ему требуются «сердечные» таблетки. Представитель потерпевших Александра Бакшеева посчитала, что Соколов симулирует и затягивает процесс. В итоге суд всё-таки отложил рассмотрение дела на 16 сентября.

14 сентября прошло очередное заседание по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, по существу оно слушается уже с июня 2020 года.

Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Историк сразу признал свою вину, однако позже, уже в суде, пытался обвинить погибшую в том, что она вынудила его пойти на преступление. «Девушка, которая мне казалась идеальным созданием, превратилась в существо из страшной сказки», — объяснял он причину своего поступка.

Следователи отправляли Соколова на психолого-психиатрическую экспертизу, в декабре 2019 года институт им. Сербского признал его вменяемым.

В начале судебных слушаний по существу историк неожиданно отказался от своего адвоката Александра Почуева, широко комментировавшего его дело в СМИ. Новым защитником Соколова стал Сергей Лукьянов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соколов и Ещенко подавали заявление в ЗАГС.