Инсценировал смерть? Кого убил и куда пропал «крабовый король» Олег Кан

Фото: rodnyeostrova.ru

Олег Кан

Сахалинский бизнесмен Олег Кан мог инсценировать свою смерть, считают в Генпрокуратуре России. Что случилось с «крабовым королем» Дальнего Востока, жив он, где может скрываться, насколько он богат?

Что случилось с Олегом Каном

19 марта представители бизнесмена заявили в суде, что Кан умер. Адвокаты попросили прекратить судебное производство.

«Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович скончался 14 февраля 2023 года», — сообщили представители бизнесмена.

В Генпрокуратуре оспорили утверждения о смерти «крабового короля», который находится в международном розыске с 2021 года. 21 марта представитель ведомства объявил, что отделы ЗАГС ни в Санкт-Петербурге, ни в Сахалинской области не зарегистрировали смерть Олега Кана. Его родственники также не обращались за справкой о смерти. Следовательно, Генпрокуратура продолжает считать Кана живым.

Жив или умер Олег Кан

Бизнесмена, которого связывают с незаконной продажей за рубеж дорогостоящего краба (стратегического пищевого ресурса для России), еще год назад объявляли мертвым в сахалинских Telegram-каналах, но тогда его адвокат Константин Трапаидзе назвал эти слухи «преднамеренным вбросом».

В 2024 году в электронной базе Федеральной наследственной палаты (ФНП) было открыто дело о смерти человека, у которого совпадают полные ФИО и дата рождения с бизнесменом Олегом Каном. Согласно документу, Кан умер 14 февраля 2023 года от рака поджелудочной железы в Великобритании. При этом похороны прошли в Южной Корее.

В суде дело Кана слушается в рамках большого «дела крабовых королей» Дальнего Востока. Одним из ответчиков по делу является сестра бизнесмена Марина Тен. Ее адвокат Олег Суханов объявил 21 марта, что смог получить у нее нотариально заверенную копия свидетельства о смерти Кана.

«Я связался с моим доверителем [Тен], у нее, оказывается, свидетельство было... у меня нотариально заверенная апостилированная копия», — говорил адвокат.

Сколько денег у Олега Кана

Олег Кан — знаменитый сахалинский рыбный промышленник, основатель нескольких крупных рыбодобывающих компаний. Основные объекты их промысла — ценные водные ресурсы: креветки, крабы и прочие морепродукты. Поставки этих товаров, и без того очень выгодные, в 2014–2015 годах на фоне резкого роста курса доллара стали приносить сверхприбыли.

Как сообщали «Вести» в 2021 году, после отъезда Кана за рубеж во Владивостоке было арестовано имущество более чем на 4 млрд рублей, в том числе два городских ГУМа, объекты исторической застройки, 15 земельных участков в центре города.

Генпрокуратура РФ предъявила Кану целый ряд обвинений. Кроме того, он в списке «дела крабовых королей», в рамках которого с ответчиков требуют в сумме 376 млрд рублей.

Фото: rodnyeostrova.ru Олег Кан

В чем обвиняют Олега Кана

В январе 2024 года для Кана запросили 19 лет колонии строгого режима. Таким решением завершилось дело об убийстве в 2010 году другого крабодобытчика Валерия Пхиденко. По версии следствия, Кан «заказал» своего конкурента. В 2010-х бизнесмен был заочно арестован, уехал из России, был объявлен в международный розыск, но потом расследование приостановили и он вернулся в РФ.

К 2023 году Кану были предъявлены обвинения по четырем статьям УК: создание преступного сообщества, контрабанда стратегически важных ресурсов, уклонение от уплаты таможенных платежей и уклонение от уплаты налогов на сумму более 3,69 млрд руб. Бизнесмена подозревали в контрабанде 3 тыс. тонн живого краба стоимостью в 2,6 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию. Для уклонения от налогов Кан дробил свой крупный бизнес на множество якобы независимых организаций.

Где находится Олег Кан

28 декабря 2018 года Кана заметили улетающим из Южно-Сахалинска, сообщили «Вести». В тот же день на Сахалине началась масштабная спецоперация — обыски и изъятия документов в его компаниях и у ближайшего окружения. Советник гендиректора «Приморской рыболовной компании» на личном самолете бежал в Японию.

По утверждению адвокатов Кана и Тен, 14 февраля бывший «крабовый король» умер в Великобритании. Когда он туда приехал, неизвестно. У Кана был вид на жительство в Южной Корее.

«У нас ходатайство об истребовании доказательств из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, где зафиксировано и выдано свидетельство о смерти Кана... Просим истребовать документы в порядке судебного запроса напрямую для того, чтобы подтвердить факт смерти, потому что факт смерти имеет существенное значение для данного спора», — заявил в суде один из ответчиков по «делу крабовых королей».

Кто из чиновников связан с Олегом Каном

Фигурантом дела «крабового короля» также был депутат сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. В 2020-м Forbes назвал депутата «самым богатым госслужащим России». РБК оценивало его доходы около 6,2 млрд рублей в 2019 и 2020 годах.

В 2022 году суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. за контрабанду краба общей стоимостью 2,6 млрд руб. Пашов был арестован 1 марта 2021 года.

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