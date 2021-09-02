Иеромонах отправится в колонию на 13 лет за насилие над тремя детьми

Иеромонах Климент Кораблёв по решению Оренбургского суда отправится отбывать наказание в колонию строго режима на 13 лет за насилие над тремя подростками. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на сообщение следственного управления Следственного комитета .

Следствием и судом установлено, что в период с января 2019 года по февраль 2020 года фигурант уголовного дела, находясь на территории города Бугуруслана Асекеевского района Оренбургской области, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкогольной продукции, — сообщили в СУСК.

Епархия временно отстранила иеромонаха Климента от священнослужения, подозреваемый был арестован. Доказательства Следственного комитета по обвинению в насилии над несовершеннолетними суд признал достаточно весомыми для вынесения приговора по уголовному делу в отношении Кораблёва.

Ранее стало известно, что осуждённый за педофилию священник по окончанию своего тюремного срока вернулся к священнослужению в той же епархии, откуда был изгнан.