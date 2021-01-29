Полиция задержала призывавшего к расправе над правоохранителями приморца

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Полицейские при участии сотрудников УФСБ по Приморскому краю задержали местного жителя, который разместил в соцсетях видео с призывом нападать на правоохранителей и членов их семей.

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, задержанный — 42-летний мужчина из села Новопокровка Дальнереченского района, уже имеющий три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание за это деяние составляет пять лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании приморцу меры пресечения в виде ареста.

26 января комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий блокировку сайтов, которые оправдывают экстремизм, передавал NEWS.ru. Согласно предложению, при выявлении в Интернете «информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность», генпрокурор или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к соответствующим ресурсам.