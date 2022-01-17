Хакерам предрекли слияние с организованной преступностью

Хакерское сообщество может объединиться с организованными преступными группировками (ОПГ), заявил руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев изданию Lenta.ru. По его словам, причиной тому сложности с выводом денег — в этом «традиционные» преступные группировки способны помочь хакерам.

А для традиционной преступности киберпространство — очевидно новое поле для деятельности, куда постепенно перейдут все криминальные финансы и где легче оставаться анонимным. И объединение сил даст новые возможности для реализации сложных и рискованных схем социальной инженерии, — сказал Мальнев.

Он добавил, что пока не ясно, у какой стороны будет лидирующая позиция. Мальнев предположил, что в конце концов именно хакеры поглотят привычные преступные сообщества.

Ранее десятки тысяч опасных уязвимостей были выявлены при сканировании сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений и компаний РФ. Проверялись сети 15 тысяч учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний. Эксперты считают «крайне опасными» более 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний.