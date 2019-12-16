Двое жителей Москвы стали жертвами ограбления, лишившись 650 тысяч рублей и коллекции из 1,3 тысячи памятных монет.
Инцидент произошёл на юго-востоке столицы. От действий злоумышленников пострадали отец с сыном. Пятеро грабителей в балаклавах перехватили их на выходе из квартиры. Они связали мужчин скотчем, забрали ценности и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой»,
Ранее NEWS.ru писал, что полиция Санкт-Петербурга завершила расследование дела об ограблении ювелирных магазинов. Его фигурантами являются три человека, которые вскоре предстанут перед судом.
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