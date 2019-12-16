https://static.news.ru/photo/6771b2fc-1ff3-11ea-99cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое жителей Москвы стали жертвами ограбления, лишившись 650 тысяч рублей и коллекции из 1,3 тысячи памятных монет.

Инцидент произошёл на юго-востоке столицы. От действий злоумышленников пострадали отец с сыном. Пятеро грабителей в балаклавах перехватили их на выходе из квартиры. Они связали мужчин скотчем, забрали ценности и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Санкт-Петербурга завершила расследование дела об ограблении ювелирных магазинов. Его фигурантами являются три человека, которые вскоре предстанут перед судом.