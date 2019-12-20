Грабители напали на безработного, избили и отняли у него сумку с $1,135 тыс. в Москве. Мужчину поджидали в подъезде дома № 11/1 в Ставропольском проезде.
Лица нападавших были закрыты медицинскими масками, они отобрали у 29-летнего безработного сумку и убежали. Общий ущерб составил 9,44 млн рублей,
Ранее NEWS.ru сообщал, что вооружённое ограбление произошло в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Трое неизвестных напали на курьера, устроили стрельбу и похитили у мужчины 30 млн рублей.
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