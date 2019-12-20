https://static.news.ru/photo/257b373c-247c-11ea-bd3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Грабители напали на безработного, избили и отняли у него сумку с $1,135 тыс. в Москве. Мужчину поджидали в подъезде дома № 11/1 в Ставропольском проезде.

Лица нападавших были закрыты медицинскими масками, они отобрали у 29-летнего безработного сумку и убежали. Общий ущерб составил 9,44 млн рублей, сообщает ТАСС. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа в особо крупном размере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вооружённое ограбление произошло в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Трое неизвестных напали на курьера, устроили стрельбу и похитили у мужчины 30 млн рублей.