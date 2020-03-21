https://static.news.ru/photo/43a14dba-6c2e-11ea-8115-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту убийства 56-летнего мужчины. Его зарезали в кафе во время празднования собственной свадьбы, которая состоялась накануне.

По версии следствия, в кафе у погибшего возникла ссора с 50-летним мужчиной. Последний нанёс ему множество ударов ножом в область груди. Пострадавший скончался в больнице.

Подозреваемый в преступлении задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу. Как стало известно РИА Новости, это гость со стороны невесты.

NEWS.ru писал, что житель Москвы зарезал жену и её родителей на глазах детей. Инцидент произошёл в одном из домов на Волоколамском шоссе. Выяснилось, что мужчина испытывал трудности из-за проблем на работе и за несколько дней до совершения убийства не мог уснуть.