Гособвинение запросило реальный срок для мундепа Юлии Галяминой

https://static.news.ru/photo/5dec1d12-4121-11eb-a3ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Гособвинитель запросила наказание для муниципального депутата Юлии Галяминой, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда. Она обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Исправление подсудимой возможно лишь в условиях изоляции от общества. Прошу признать Галямину виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима, — сказала прокурор.

18 декабря по её делу начались прения сторон.

Юлия Галямина обвиняется по статье 212.1 УК — неоднократное нарушение правил проведения митингов. Следствие считает, что в июле 2020 года подозреваемая опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывает, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно была привлечена к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов) — административные наказания были назначены ей за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году.

В сентябре следствие по делу завершилось. Обвиняемая всё это время находилась под подпиской о невыезде.

Статья 212.1 УК известна как «дадинская» — по фамилии первого осуждённого к реальному лишению свободы Ильдара Дадина. Приговор отменили в 2017 году после постановления Конституционного суда. Активист направил в эту инстанцию жалобу, в которой говорил, что уголовная ответственность лишь за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий «выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина». Недавно освободился из колонии фигурант «московского дела» Константин Котов — второй осуждённый к реальному лишению свободы по этой статье.

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