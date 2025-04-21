Голова в подполе, а тело в сортире: расчленитель отправился на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Удмуртии приостановили разбирательство по уголовному делу об убийстве в пьяной драке. Мужчина, который отрезал голову уже мертвому оппоненту, подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

Пьяная поножовщина

В городе Глазове приостановили уголовное производство и отменили меру пресечения в отношении подсудимого, который во время попойки убил своего собутыльника, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. 37-летний мужчина находится под арестом с декабря 2024 года.

«В доме подсудимого произошел словесный конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему один удар ножом в переднюю часть шеи, после чего толкнул на диван и нанес ножом множество ударов, причинив телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего», — рассказали в пресс-службе судов.

Голову спрятал отдельно

Местных жителей привели в ужас другие детали этого происшествия. Убийца не только расправился с собутыльником, но и расчленил его труп.

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«В дальнейшем с целью сокрытия следов преступления подсудимый расчленил труп на две части в области шеи, спрятав голову и тело в разных местах своего дома», — отметили в суде.

Как пишет Telegram-канал «Жизнь Глазова и севера Удмуртии», чтобы скрыть следы преступления, мужчина при помощи топора и ножей расчленил труп. Голову он спрятал в выгребной яме туалета, а туловище в подполье своего дома.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Попросился на СВО

25 марта подозреваемый ходатайствовал о заключении контракта с Министерством обороны. В итоге мужчина отправится в зону проведения специальной военной операции.

«Суд удовлетворил поступившее ходатайство, меру пресечения в виде заключения под стражу подсудимому отменил, последний освобожден из-под стражи с момента передачи его уполномоченному лицу Министерства обороны Российской Федерации», — заявили в пресс-службе судов.

Возражений от участников процесса по ходатайству не поступило.

Задушил супругу и ушел на СВО

Ранее стало известно, что убийца Денис Петров из Воронежской области, который в начале года расправился со своей супругой, ушел на СВО. Задушивший мать пятилетнего ребенка мужчина подписал контракт с Минобороны до окончания следствия.

17 января он позвал свою жену выпить кофе после очередной ссоры. Когда машина прибыла в лесной массив, Денис попросил жену выйти из автомобиля. Светлана заподозрила неладное и отправила несколько сообщений контактам в мессенджере. Позже муж отобрал у нее телефон.

«Света предупредила в сообщениях друзей и коллег, что, если завтра не выйдет на работу, значит, ее убил муж. Попросила во всем винить Дениса», — рассказывали друзья девушки.

Родные, получив тревожные сообщения, сразу обратились в полицию, но было уже поздно.

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