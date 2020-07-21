Главред «Цензор.нет» рассказал о звонке террориста из Луцка

https://static.news.ru/photo/8d5cd190-cb3d-11ea-9f42-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов на своей официальной странице в социальной сети рассказал, что ему позвонил захвативший автобус с людьми в Луцке террорист Максим Плохой.

Как сообщил журналист, преступник требует, чтобы все сотрудники СМИ приехали на место событий. Бутусов подчеркнул, что захваченные террористом люди воспринимают его угрозы вполне серьёзно. Плохой в разговоре с журналистом заявил, что обладает оружием и взрывчаткой.

Террорист требует, чтобы все журналисты приехали к месту захвата автобуса. Он хочет публикации в СМИ всех требований, изложенных в обращении.

Бутусов сказал Плохому, что готов приехать в обмен на освобождение женщин и детей.

Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот я пишу со своего аккаунта. Я действительно с вами говорил, Максим, и готов приехать в обмен на часть заложников, — написал Бутусов в Facebook.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. С террористом ведутся переговоры. По словам представителей полиции, внятных требований он не выдвигает. Однако в Twitter захватчик сообщает, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы. По его словам, при нём в автобусе находятся две бомбы, ещё одна спрятана в людном месте города. Кроме того, террорист вооружён, писал NEWS.ru.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в автобусе сейчас находится около 10 заложников. Личности некоторых из них уже установлены. Ранее в полиции заявляли о 20 захваченных пассажирах. Очевидцы слышали выстрелы. Есть ли внутри автобуса пострадавшие — пока неизвестно.

По имеющимся данным, захватчик страдает от психических расстройств.