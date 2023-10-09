Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован с сотрясением мозга. Он получил травму на праздновании Симхат Тора в синагоге в Марьиной Роще.
Раввин много и долго танцевал, но упал и получил травму. После проверок, проведенных врачами, стало ясно, что состояние Берла Лазара стабильное и безопасное. Он находится в сознании, но ему нужен покой.
NEWS.ru собрал в галерее фото пострадавшего священнослужителя.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный раввин России Берл Лазар
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный раввин России Берл Лазар
Фото: kremlin.ru
Главный раввин России Берл Лазар
Фото: kremlin.ru
Главный раввин России Берл Лазар
Фото: kremlin.ru
Главный раввин России Берл Лазар
Фото: kremlin.ru
Главный раввин России Берл Лазар
Фото: kremlin.ru
Главный раввин России Берл Лазар (слева) и президент Федерации еврейских общин Александр Борода
Фото: kremlin.ru
Главный раввин России Берл Лазар (слева) и президент Федерации еврейских общин Александр Борода
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Главный раввин России Берл Лазар
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Главный раввин России Берл Лазар
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Главный раввин России Берл Лазар
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press