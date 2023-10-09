Главный раввин России получил сотрясение во время танцев: фото Берла Лазара Главный раввин России Лазар получил сотрясение мозга, его жизнь вне опасности

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Главный раввин России Берл Лазар

Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован с сотрясением мозга. Он получил травму на праздновании Симхат Тора в синагоге в Марьиной Роще.

Раввин много и долго танцевал, но упал и получил травму. После проверок, проведенных врачами, стало ясно, что состояние Берла Лазара стабильное и безопасное. Он находится в сознании, но ему нужен покой.

NEWS.ru собрал в галерее фото пострадавшего священнослужителя.