Кадыров рассказал о клятве на могиле отца, которую он исполнил

https://static.news.ru/photo/e990505a-5b97-11eb-9f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia / globallookpress

Глава Чечни Рамзан Кадыров исполнил «главный долг своей жизни» — ликвидировал бандподполье в республике. Такую клятву он дал на могиле отца, и слово сдержал.

По его словам, это было большим грузом, но он не мог отказаться от дела отца — Ахмата Кадырова. Такое заявление он сделал на своей странице «ВКонтакте».

Приказ Верховного главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья во главе с так называемыми «эмирами», исполнение которого начал мой отец и которое продолжил я, давая клятву у его могилы, сегодня выполнен! — написал Кадыров.

Он признался, что пришлось пережить не одну бессонную ночь и приложить титанические усилия, чтобы выполнить обещание.

Ликвидация банды Аслана Бютукаева была завершена 20 января. Шесть её членов находились в федеральном розыске, но ей дважды удавалось уходить от преследования. Трое террористов были уроженцами Чечни, один — астраханец, пятый из Казахстана. Также в банде были украинцы, которых ликвидировали у прошлом году, сообщил НАК.

У себя в Telegram-канале Кадыров опубликовал фото и досье на последних шестерых боевиков. Он отметил, что спецоперация была спланирована давно, и он лично принимал участие в разработке плана, который грамотно осуществил, на месте руководя спецоперацией, командир полка Замид Чалаев.

Ранее НАК опубликовал кадры с места спецоперации, писал NEWS.ru.