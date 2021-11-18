ФСБ задержала главу союза десантников Урала по подозрению в даче взятки
ФСБ задержала главу союза десантников Урала Евгения Тетерина по подозрению в даче взятки
Ксения Голуб
Ксения Голуб
11:21, 18 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали председателя Свердловского регионального отделения «Союза десантников», члена областной Общественной палаты Евгения Тетерина. Его подозревают в посредничестве в передаче взятки, сообщил ТАСС представитель регионального управления СКР.
Уголовное дело, о котором идёт речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается, — сказал собеседник агентства.
По данным источника в правоохранительных органах, Тетерин вместе с ещё двумя фигурантами дела задержан. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй 291.1 («Посредничество при передаче взятки»).
На данный момент главу отделения союза десантников транспортируют в районный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения.
Ранее врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, курирующего социальные вопросы в регионе, арестовали по делу о коррупции. Чиновника подозревают в получении взятки от застройщика новой школы, возводимой в области.