ФСБ задержала главу союза десантников Урала по подозрению в даче взятки

Читайте нас в Google Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали председателя Свердловского регионального отделения «Союза десантников», члена областной Общественной палаты Евгения Тетерина. Его подозревают в посредничестве в передаче взятки, сообщил ТАСС представитель регионального управления СКР.

Уголовное дело, о котором идёт речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается, — сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, Тетерин вместе с ещё двумя фигурантами дела задержан. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй 291.1 («Посредничество при передаче взятки»).

На данный момент главу отделения союза десантников транспортируют в районный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения.