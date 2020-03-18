https://static.news.ru/photo/45181650-6905-11ea-a952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд вынес приговор генералу и бывшему главе СК Москвы Александру Дрыманову. Вместе с ним сроки наказания огласили экс-главе службы безопасности СК Михаилу Максименко и бывшему начальнику СК по ЦАО Москвы Алексею Крамаренко, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Всех троих подсудимых признали виновными.

Суд постановил назначить Максименко наказание в виде 14 лет лишения свободы, штрафа в размере 250 млн рублей, назначить Дрыманову наказание в виде 12 лет со штрафом 196 млн рублей, назначить Крамаренко 10 лет лишения свободы со штрафом 195 млн рублей, — огласил приговор судья Груздев.

Также суд лишил Дрыманова специального звания генерал-майор и награды «За заслуги перед Отечеством». Место отбывания наказания — колонии строгого режима.

Прокурор в ходе прений просил для бывшего главы столичного СК 16 лет лишения свободы и штраф в 196 млн рублей, для Максименко и Крамаренко — 17 и 14 лет соответственно, а также штрафы в размере 250 и 195 млн рублей.

Следствие утверждало, что Александр Дрыманов, его подчинённый Денис Никандров и Алексей Камаренко входили в преступную группу, которой руководил Максименко. Они получили вознаграждение в $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова, также известного как Итальянец. Помимо этого эпизода Дрыманову сменили ещё один эпизод со взяткой в 500 тысяч.

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим заместителем Денисом Никандровым, экс-главой СКР по Центральному административному округу (ЦАО) столицы Алексеем Крамаренко входили в состав преступной группы, которой руководил бывший глава службы безопасности СКР Михаил Максименко. Они получили $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец.