Фургалу предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя

https://static.news.ru/photo/9aae60aa-ed1d-11ea-a88c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори, — сообщил ТАСС информированный источник.

Фургал при этом уже заявил, что не признаёт вину.

Как писал NEWS.ru, Фургал отказался от сделки со следствием. Экс-губернатор посчитал это предложение угрозой и давлением со стороны следователей. Согласие на сотрудничество со следствием Фургал воспринимает как признание вины.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске, а затем перевезли в Москву. По версии следствия, чиновник в период с 2004 по 2005 год организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае каждый день с 11 июля. Больше всего людей собирается по субботам. Полицейские уже составили 161 протокол об административных правонарушениях в отношении участников акций. Суд изучил уже 142 материала, арестованы 19 человек.