ФСИН назвала официальную причину бунта в колонии во Владикавказе

В пресс-службе ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) заявили, что бунт в исправительной колонии № 1 во Владикавказе организовали двое заключённых из-за проведения обысков. Об этом пишет ТАСС.

Проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осуждённых отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников, — сообщили в службе.

Представители ФСИН отметили, что остальные заключённые поддались на провокацию недовольных и стали ломать ограждение в жилой зоне, а также выводить из строя камеры видеонаблюдения. Известно, что в исправительной колонии № 1 отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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