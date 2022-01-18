ФСБ задержала «решалу» по кличке Быстроногий Абелардо

Сотрудники ФСБ в Новороссийске задержали подозреваемого в вымогательстве 37 миллионов рублей, который в преступных кругах известен как «решала» по кличке Быстроногий Абелардо. В рамках спецоперации силовики подходят к мужчине, надевают на него наручники и просят представиться. Об этом сообщает «Живая Кубань».

Преступник был задержан на парковке гипермаркета после получения трёх миллионов рублей. Вместе со злоумышленником были арестованы его подельники.

В Мурманской области был убит преступник Виктор Тимченко, на которого в нескольких обращениях к президенту России Владимиру Путину жаловались местные жители. Известно, что убийство произошло в новогоднюю ночь. Жители посёлка обращались к Путину с просьбой о помощи летом 2020 года. Жалобы были направлены в адрес Тимченко и его брата — бывшего сотрудника полиции. Местные жители сообщали, что братья Тимченко избивали сельчан, заставляли брать в рабство людей и угрожали убийством.

Жительница посёлка рассказала, что старший брат убитого авторитета насиловал местных мужчин, а полиция бездействовала. Жительница при этом назвала Виктора трусом, который собрал вокруг себя «слабохарактерных помощничков».